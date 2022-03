Im Dezember 2017 übernahmen die Schweizer dann Eurapon Pharmahandel in Bremen, die Versandapotheke Vitalsana im niederländischen Heerlen sowie den dazugehörigen Dienstleister ApDG in Ulm. Knapp ein Jahr später, im November 2018, erwarb Zur Rose außerdem die Versandaktivitäten von apo-rot mit Sitz in Hamburg, im Januar 2019 kamen die Versandaktivitäten von Deutschlands drittgrößter Onlineapotheke Medpex in Ludwigshafen dazu. Der jüngste Deal im Versandhandelsgeschäft datiert auf August 2020, als die Schweizer die Versand- und Diabetes-Aktivitäten von Apotal in Deutschland übernahmen.