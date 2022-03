Was unterscheidet apotheken.de von den sogenannten „Plattformen“, die aktuell gefühlt wie Pilze aus dem Boden schießen?

Apotheken.de ist auch eine Plattform. Eine Plattform für Apotheken, die Ihre Individualität und Ihre eigene Marke stärken wollen. Wir geben der Apotheke das Rüstzeug in die Hand, sich als eigenständiges Unternehmen im Internet zu positionieren, Sichtbarkeit zu gewinnen und professionell und zeitgemäß auch Online-Handel zu betreiben.

Andere Plattformen stellen den Marktplatz ins Zentrum, bieten eine Handelsplattform für den Verkauf von Waren. Diese Plattformen investieren in die eigene Markenbildung auf dem Verbrauchermarkt. So kommt es, dass der Endkunde in diesem Modell als Marke die Plattform wahrnimmt und nicht die individuelle Apotheke. Die Marktplatz-Plattformen bieten dem Verbraucher einen einfachen Überblick über die Preise und Verfügbarkeiten der einzelnen Apotheken. Sie verdienen am Umsatz, der auf der Plattform getätigt wird, über Transaktionsgebühren mit. Kundendaten gehören in diesen Modellen der Plattform.