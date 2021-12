Shop Apotheke kooperiert mit niederländischer Krankenversicherung

VGZ ist den Angaben zufolge eine der führenden Versicherungsgesellschaften in den Niederlanden mit mehr als 20 Prozent Marktanteil.

Branchenkenner halten es für möglich, dass die Zusammenarbeit zwischen Krankenkassen und digitalen Gesundheitsdienstleistern auch hierzulande künftig intensiviert werden könnte. So gibt es einen Passus im Koalitionsvertrag der neuen Regierungsparteien, dass Krankenkassen mehr Spielraum bei Kooperationen erhalten sollen. Wie das genau aussehen könnte, ist aber bislang völlig unklar.

Shop Apotheke Europe bezeichnet sich als eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa. Das Unternehmen hat seinen Sitz im niederländischen Sevenum und verfügt über Standorte in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Lille, Eindhoven und Tongeren. Mit Blick auf die Einführung des elektronischen Rezepts expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen. So wurde im Januar 2021 der Anbieter im Bereich des Medikationsmanagements Smartpatient akquiriert. Im März 2021 folgte dann die Akquisition von MedApp.