Zur Rose: Fokus auf E-Rezept und Neukundengewinnung

Die Arzneimittelversender setzen bekanntermaßen große Hoffnungen in das E-Rezept. Die Schweizer Zur-Rose-Gruppe hat dies anlässlich der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Halbjahr nun auch noch einmal deutlich gemacht. Im zweiten Halbjahr 2021 gelte das Hauptaugenmerk der Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland, heißt es in einer Mitteilung. Man wolle mit dem Service- und Versandangebot überzeugen und den Umsatz in diesem Bereich künftig deutlich steigern. Mit klarem Fokus auf die Neukundengewinnung, die Erhöhung der Markenbekanntheit und die Markenpositionierung wolle man die Weichen jetzt stellen, diese Chance zu nutzen, so Zur Rose.