Umsatzrückgang bei Zur Rose

In einer Presseerklärung teilt Zur Rose mit, dass sich die Geschäfte im ersten Quartal des Jahres 2022 zwar „erwartungsgemäß“ entwickelt hätten; dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Umsatzentwicklung in den drei Monaten überwiegend schwach ausfiel. Während der Außenumsatz, zu dem das Unternehmen neben den Erlösen der Zur Rose-Gruppe auch die Online-Umsätze der belieferten Apotheken zählt, im vergangenen Jahr noch ein Plus von 17,8 Prozent verzeichnet hatte, stand in der nun abgelaufenen Berichtsperiode ein Minus von 1,8 Prozent. Legt man die jeweiligen lokalen Währungen der verschiedenen Märkte der Gruppe zugrunde, stand immerhin ein Umsatzplus von 1,6 Prozent in den Büchern.