Schließen sich Marktplatz-Plattform und individuelles Angebot aus oder ist es Ihrer Einschätzung nach sinnvoll, zweigleisig zu fahren? Kann sich das die Apotheke denn überhaupt leisten? Gerade mit der E-Rezept-Einführung kommen hohe Prozesskosten auf die Apotheken zu. Inwieweit spielt das E-Rezept den Marktplatz-Plattformen in die Karten?

Marktplatz-Plattform und individuelles Angebot schließen sich nicht aus. Eher das Gegenteil ist der Fall: Sie ergänzen sich. Das kann man an der Art und Weise, wie E-Rezepte in die Vor-Ort-Apotheke kommen werden, gut beschreiben: Welchen Weg die Patienten für ihre E-Rezept-Einlösung künftig wählen und welchen Anteil die Marktplatz-Plattformen an den rund 500 Millionen jährlich ausgestellten Rezepten haben werden, ist bisher reine Spekulation. Sicher ist nur: E-Rezepte werden über viele verschiedene Kanäle in die Apotheke gelangen. Eine Apotheke, die es sich leisten kann, ist deshalb gut beraten, zwei- oder gar mehrgleisig zu fahren, um auch beim E-Rezept eine maximale Online-Sichtbarkeit zu bekommen.