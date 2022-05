Die derzeitige Testphase beim E-Rezept kommt gut voran und der Rollout wird stattfinden. Das war die zentrale Botschaft des Produktmanagers der Gematik für das E-Rezept, Hannes Neumann, beim Wirtschaftsseminar in Rostock. Schon in der kommenden Woche soll der weitere Zeitplan festgelegt werden. Dann soll es auch eine kartenbasierte Apothekensuche in der Gematik-App geben.