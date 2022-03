Man kann es nicht oft genug wiederholen: Das E-Rezept kommt. Wann es allerdings offiziell startet und in den Apotheken präsent wird, steht noch in den Sternen. Erst wenn 30.000 Rezepte das gesamte Procedere von der Ausstellung der elektronischen Verordnung beim Arzt über die Einlösung durch den Kunden in der Apotheke bis hin zur Abrechnung durch das Rechenzentrum durchlaufen haben, könnte es so weit sein.