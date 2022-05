DAV fordert Friedenspflicht beim E-Rezept

Der Fahrplan für das E-Rezept soll bei einer Gesellschafterversammlung der Gematik, an der das BMG mit 51 Prozent den Löwenanteil der Stimmen hält, Ende Mai beschlossen werden. Gesellschafter ist auch der Deutsche Apothekerverband (DAV) – dessen Vorstandsmitglied Anke Rüdinger fordert jetzt in einem Interview im ABDA-Newsroom, E-Rezept-Retaxationen in den ersten Monaten der Pflicht zu verbieten – zumindest aus technischen Gründen.

Hintergrund ist, dass der sogenannte Referenzvalidator frühestens ab November einsatzfähig sein wird, so Rüdingers Prognose. Dabei handelt es sich um eine Prüfsoftware, die dafür sorgen soll, dass sich nur technisch korrekte E-Rezepte in den entsprechenden Fachdienst der Gematik einstellen lassen. ABDA-Vizepräsident Mathias Arnold erklärte dazu vergangene Woche beim Wirtschaftsseminar des Apothekerverbands Mecklenburg-Vorpommern in Rostock, dass alle am E-Rezept Beteiligten dieselben Kriterien anwenden müssten, um die formale Korrektheit eines E-Rezepts zu prüfen. Er zog einen Vergleich zu den bekannten Prüfkriterien für Geldscheine: „Ich kann einen Geldschein nicht annehmen, wenn ich nicht weiß, wie er aussehen muss.“ Er habe dies bisher auch beim E-Rezept für selbstverständlich gehalten, aber das sei nicht der Fall. Arnold vertiefte den Hintergrund nicht, doch offensichtlich können nur so Retaxationen aufgrund immer wieder neuer formaler Vorgaben verhindert werden.