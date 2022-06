100 Prozent aller Apotheken verfügen über die Institutionenkarten, 100 Prozent aller Apothekeninhaber:innen und -leiter:nnen verfügen über den elektronischen Heilberufsausweis (HBA), 98 Prozent aller Apotheken sind mit sogenannten E-Health-Konnektoren ans Gesundheitsnetz der Telematikinfrastruktur (TI) angebunden (März 2022) und 96 Prozent der Apotheken waren bereits im vergangenen Jahr TI-ready. Das ist im neuen statistischen Jahrbuch der ABDA „Die Apotheke: Daten, Zahlen, Fakten“ der ABDA nachzulesen. Klingt also so, als ob in den Apotheken in Bezug auf das E-Rezept nichts schiefgehen kann. Ab September soll es schließlich ernst werden – so zumindest der Plan der Gematik. Ein ähnliches Bild zeichnen die Aussagen der DAV-Verantwortlichen. Der Verband betont seit geraumer Zeit, dass die Apotheken „E-Rezept-ready“ seien, also bereit fürs E-Rezept. Zuletzt hatte DAV-Chef Thomas Dittrich das immerhin mit der Einschränkung, „was die Anbindung an die TI betrifft“, versehen. Außerdem werden die Apotheken in den kommenden drei Monaten nun auch ihr Personal vollständig schulen, damit Hardware, Software und deren fachgerechte Bedienung reibungslos ineinandergreifen können, wie Dittrich weiter erklärte.