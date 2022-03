Zuerst entschieden sich Kahl und König dafür, E-Rezepte für Patientinnen und Patienten auszustellen, die von der Apotheke per Botendienst beliefert werden. Dann weiteten sie die E-Rezept-Erprobung zum Beispiel auf ihre Angehörigen aus. „Wir wollten erstmal schauen, ob es wirklich funktioniert“, erklärt König. Daher probierten sie gleich am ersten Tag alle möglichen Varianten der Übertragung von der Praxis in die Offizin aus – vom Ausdruck über den TI-Fachdienst Kommunikation im Medizinwesen (KIM) bis hin zur Gematik-App.

Besonders überzeugt ist König von der Anwendung seines Softwareherstellers Pharmatechnik. „Wenn der Kunde den Token abfotografiert, ist er direkt mit seiner Kundendatei bei mir im System verbunden“, erklärt er. „So kann er über mein System sein E-Rezept auf dem Smartphone auslesen und sieht nicht nur den Token, sondern kann erkennen, welche Medikamente er genau verordnet bekommen hat. Er sieht sogar, welches Präparat ich gemäß Rabattvertrag abgeben muss und ob ich es vorrätig habe. Das kommt sehr gut an bei den Kunden.“