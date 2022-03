In der Apotheke wie auch in den Arztpraxen steht und fällt der Nutzen, den die elektronischen Verordnungen mit sich bringen können, mit der Qualität der Umsetzung im jeweiligen Softwaresystem. Damit die Abläufe reibungslos vonstattengehen können, ist es aus Königs Sicht unausweichlich, dass so viele Arzt- und Apothekensoftware-Paare wie möglich im Zusammenspiel erprobt werden.

Die kleinen Tücken im Alltag …

Mit medatixx und Pharmatechnik laufe die Zusammenarbeit beim E-Rezept sehr gut, berichtet König. Natürlich habe es anfangs kleinere Probleme gegeben. „Wir haben zum Beispiel beim Eingang eines E-Rezepts über die Gematik-App zunächst nicht gesehen, wenn der Kunde den Botendienst ausgewählt hat.“ Diesbezüglich habe Pharmatechnik aber umgehend reagiert und binnen weniger Tage nachgebessert. Kahl wiederum habe in den zur Signatur vorbereiteten Rezepten die Packungsgrößen nicht sehen können. Doch auch dieser Fehler sei rasch behoben worden.

… und die größeren Baustellen

In der Testphase fallen König zufolge aber auch grundsätzliche Schwierigkeiten auf. Nach seinem Kenntnisstand haben zum Beispiel viele Apotheken Probleme mit Freitext-Verordnungen, wie sie etwa bei Rezepturen vorkommen können. „Es ist gut, dass so etwas jetzt auffällt, bevor das E-Rezept in die Fläche geht“, meint der Apotheker.

Ein Knackpunkt könnte demnach auch werden, dass in der Vereinbarung zwischen dem Deutschen Apothekerverband (DAV) und dem GKV-Spitzenverband die Angabe der Chargenbezeichnung des abgegebenen Arzneimittels gefordert wird. Diese werde zwar im Normallfall über das Securpharm-System automatisch eingespeist. Technisch sei es aber durchaus möglich, ein E-Rezept in die Abrechnung zu geben, bei dem diese Angabe fehlt, denn in der Gematik-Spezifikation ist sie optional. „An dieser Stelle wird tatsächlich ein neuer Retax-Grund geschaffen“, moniert König. Insbesondere Zytostatika-herstellenden und verblisternden Apotheken könnte das noch auf die Füße fallen.