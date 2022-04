Wo bleibt das E-Rezept-Update bei ADG und CGM Lauer?

Auch wenn seitens der Standesvertretung immer wieder betont wird, dass die Apotheken „E-Rezept-ready“ seien, scheint das in der Praxis so nicht zuzutreffen. So schrieb die Gematik Anfang der Woche in einer Mitteilung anlässlich des Meilensteins von 10.000 eingelösten E-Rezepten – angeblich ohne Retax: „Noch immer nicht befriedigend ist die Situation bei den Softwareherstellern. Damit über 90 Prozent der Apotheken in Deutschland für das E-Rezept ready sind, müssen noch zwei Anbieter flächendeckend ihren Kunden Updates zur Verfügung stellen.“ Dies bestätigt der Blick auf den TI-Score der Gematik, wo man jeweils den aktuellen Stand der Digitalisierung einsehen kann. Demnach haben nämlich bislang folgende Softwareanbieter die E-Rezept-Funktion eingeführt (Status grün): Awinta, Pharmatechnik, Aposoft und Cida. Die anderen befinden sich in der Phase „Schulung“ (Status gelb). Wer also nicht bei einem der vier genannten Anbieter ist, hat keine Chance E-Rezepte zu bearbeiten. Awinta, Pharmatechnik, Aposoft und Cida sind offenbar zumindest technisch in der Lage, Apotheken in die Lage zu versetzen, E-Rezepte zu beliefern – ob das dann auch klappt, steht auf einem eigenen Blatt.