Mindestens 30.000 E-Rezepte sollen in der Testphase die Ausstellung in der Arztpraxis, die Einlösung in der Apotheke und die Abrechnung durchlaufen, bevor das E-Rezept bundesweit ausgerollt wird. Darauf haben sich die Gematik und das Bundesgesundheitsministerium verständigt. Die Zahl der E-Rezepte, die diese Prozedur bisher durchlaufen haben, liegt derzeit bei rund 7.000. Es gibt also noch Luft nach oben. In einer Online-Veranstaltung informierte die Gematik am gestrigen Mittwoch über den Stand der Dinge und versuchte, Ärzten und Apothekern Mut zu machen, sich an der Testphase zu beteiligen.