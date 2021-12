Apotheker und Ärzte begrüßen längere Testphase

Die mehrheitlich vom BMG gehaltene Gematik, deren Vertreter immer wieder erklärt hatten, dem pünktlichen Start stehe nichts im Wege, räumt am heutigen Dienstag in einer Pressemitteilung ein, dass Praxen, Apotheken, Krankenkassen und Softwareanbieter noch mehr Erfahrung mit dem E-Rezept sammeln müssen, um das System sicher umstellen zu können. Die Testphase solle nun genutzt werden, „um die Anzahl der Teilnehmenden an den Tests zu erhöhen, Updates aufzuspielen, die nötige Software zu installieren, das Personal zu schulen und die Stabilität des Zusammenwirkens der einzelnen erforderlichen Komponenten intensiv zu prüfen“. In diesem Zeitraum werde außerhalb der kontrollierten Testphase wie gewohnt das rosa Rezept, das Muster 16-Formular, genutzt.

Es soll transparenter werden

Laut Gematik werden die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), die ABDA und die Deutsche Krankenhausgesellschaft ab kommenden Januar laufend Updates zum Ausstattungsgrad der Apotheken, Praxen und Krankenhäuser geben. Gesellschafter und die Öffentlichkeit sollen transparent zum aktuellen Stand der Einführung informiert werden.

Seit der bundesweiten Öffnung der Testphase im Dezember 2021 seien alle Akteure gefordert, sich intensiv zu beteiligen, so die Gematik weiter. Alle Praxis- und Apothekenverwaltungssysteme sowie Krankenhausinformationssysteme müssten nun zügig die Testung aufnehmen. Alle Krankenkassen seien bereits in der Lage, E-Rezepte zu empfangen, so die Organisation. Sie ruft alle Beteiligten erneut dazu auf, die Testphase intensiv zu nutzen – nur so könne ein Digitalisierungsprojekt wie das E-Rezept gemeinsam gelingen.