Es hakt bei der E-Rezept-Abrechnung

In wenigen Wochen ist es so weit: Ab dem 1. Januar 2022 soll die Nutzung des E-Rezepts flächendeckend zur Pflicht werden. Soweit die Theorie, denn praktisch gilt diese gesetzliche Regelung nur, sofern die technischen Voraussetzungen erfüllt sind. Das wird in vielen Praxen zum Jahreswechsel allerdings noch nicht der Fall sein, das rosa Rezept dürfte zum Stichtag also noch nicht ausgedient haben.