E-Rezept knackt 10.000er-Marke

Allerdings sind immer noch nicht alle Apotheken in der Lage, E-Rezepte zu beliefern. Damit mehr als 90 Prozent der Apotheken in Deutschland für das E-Rezept „ready“ sind, müssen noch zwei Anbieter flächendeckend ihren Kunden Updates zur Verfügung stellen, so die Gematik. Laut TI-Score, wo man den jeweiligen Stand einsehen kann, ist lediglich bei den Systemen von Awinta, Pharmatechnik, Aposoft und Cida die E-Rezept-Funktion eingeführt. Aktuell sind nach Angaben des Deutschen Apothekerverbands rund 25 Prozent der öffentlichen Apotheken an die TI angeschlossen und haben die notwendigen Softwareupdates erhalten, sind aber ggf. noch nicht geschult.

Auch bei den Praxissoftware-Systemen haben viele Hersteller das E-Rezept-Update ihren Kunden noch nicht zur Verfügung gestellt.