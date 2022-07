ADG nun auch offiziell bereit fürs E-Rezept

Der andere säumige Anbieter, CGM Lauer, hat sein Update bereits im Mai zur Verfügung gestellt und ist seitdem im TI-Score als E-Rezept-bereit gelistet. Allerdings heißt das nicht zwingend, dass alles funktioniert. So erklärten bei einer DAZ-Umfrage einige Apotheker:innen, dass sie zwar angeblich bereit sein sollen, es in der Praxis aber nicht funktioniert, E-Rezepte zu bearbeiten. Bei der Mehrheit der Teilnehmenden scheiterte es aber schlicht an den E-Rezepten. Laut Dashboard sind Stand heute 45.767 E-Rezepte eingelöst, also theoretisch zwei bis drei pro Apotheke. In der Realität haben aber eher wenige Apotheken viele E-Rezepte und der Rest wenige bis keine. So steht dem einen oder anderen der Realitäts-Check noch bevor.