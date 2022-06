Laut einem Gesellschafterbeschluss der Gematik von vergangener Woche sollen die Krankenkassen und die Apotheken spätestens ab dem 1. September 2022 bundesweit in der Lage sein, E-Rezepte einzulösen und abzurechnen. Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe sollen die ersten Regionen sein, in der auch Pilot-Praxen und -Krankenhäusern mitmachen – laut Gematik-Mitteilung werden dort „hochlaufend zu einem flächendeckenden Verfahren E-Rezepte ausgestellt“. Voraussetzung dafür ist das Erreichen von im Januar dieses Jahres abgestimmten Qualitätskriterien. Dazu gehört die Hürde von 30.000 ausgestellten, eingelösten und abgerechneten E-Rezepten im Rahmen der laufenden Testphase – bei über 18.000 Apotheken und über 60.000 Arztpraxen zum Üben reichlich wenig. Aber so wurde es nun mal festgelegt. Der aktuelle Stand lag am Montag (6. Juni 2022) bei 27.079 eingelösten Rezepten, die Zahl der abgerechneten liegt etwas darunter.