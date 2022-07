Gematik: Apotheken sollen sich für das E-Rezept wappnen

Die Einführung des E-Rezepts nimmt langsam Fahrt auf: Stand heute wurden bereits 83.743 elektronische Verordnungen eingelöst, mehr als 33.000 sollen inzwischen erfolgreich abgerechnet worden sein. Schon bald steht auch der Pflichtstart für Apotheken in Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe an. Ab dem 1. September müssen die Offizinen in diesen Bezirken in der Lage sein, E-Rezepte zu beliefern.