Aktuelle Zahlen zum TI-Fortschritt: 686 E-Rezepte eingelöst

Die Gematik gibt auf ihrer Webseite ab sofort einen Einblick in den Status der Anwendungen der Telematikinfrastruktur (TI). Auf dem TI-Dashboard finden sich absolute Zahlen zur Nutzung der einzelnen Anwendungen in der TI „seit Produktivstart bis zum Vortag“. Dazu gehören eingelöste E-Rezepte, gesendete elektronische Arztbriefe und elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen an Krankenkassen sowie KIM-Nachrichten und elektronische Patientenakten.

Die Zahlen werden laut Gematik täglich aktualisiert und auf der Webseite veröffentlicht. So ließ sich dem Dashboard gestern entnehmen, dass bislang 686 E-Rezepte eingelöst wurden.