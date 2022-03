„Die Branche hat sich hinter den Kulissen zusammengetan, um die Tests voranzutreiben“, so Polap, „es hat das erste Quartal dieses Jahres gebraucht, bis alle relevanten Anbieter am Start waren.“ Immer mehr Arztsysteme sind demnach dabei und alle großen Apothekensoftwarehäuser.

Die Zahl sei aber gar nicht so wichtig. In seinen Augen braucht es einen kontrollierten Regelbetrieb mit vielen Teilnehmern, um alle möglichen Fallstricke zu identifizieren. Ideal wären möglichst viele Arzt-Apotheker-Paare, die intensiv verschreiben. Über die Software von Pharmatechnik ist nach Aussage der Verantwortlichen bereits mit allen Apothekenrechenzentren abgerechnet worden, Arztsysteme sind offenbar noch nicht alle dabei, es werden aber mehr. Zwei der größten Anbieter seien durch Hackerangriffe vergangenes Jahr weit zurückgeworfen worden.

Polap hält es für realistisch, dass die Zielmarke von 30.000 E-Rezepten bis zum Sommer zu erreichen ist – diese hatte die Gematik gesetzt. Erst dann soll das E-Rezept in den Regelbetrieb überführt werden. Ob das jetzt zwei oder drei Monate länger dauert, spielt in den Augen des Pharmatechnik-Entwicklungsleiters keine Rolle. „Wir sind seit fast 20 Jahren dabei, das Gesundheitssystem zu digitalisieren. Mit dem E-Rezept gibt es nun das erste Mal eine relevante Fachanwendung. Es ist unerheblich, wenn das jetzt ein wenig länger dauert“, so Polap. Er gibt zudem zu bedenken, dass aktuell, während der Pandemie, nicht der beste Moment für grundlegende Veränderungen im laufenden Betrieb ist. „Das will und kann vielleicht nicht jeder.“ Es müsse aber klar sein, dass das E-Rezept nicht mehr weggeht. Die Apotheken tun also gut daran, sich vorzubereiten.