Die bundesweite Einführung des E-Rezepts war ursprünglich für Juli 2021 geplant, dann wurde der 1. Oktober in Aussicht gestellt. Seit Juli laufen E-Rezept-Tests in der Fokusregion Berlin-Brandenburg. Laut gestrigem Beschluss der Gesellschafterversammlung der Gematik sollen diese Probedurchläufe nun bis Ende November fortgesetzt werden. Als Grund für die Planänderung gibt die Gematik an, dass viele Arztpraxen gar nicht die technische Möglichkeit haben, E-Rezepte auszustellen: So mangele es an zertifizierten Updates für ihre Praxisverwaltungssysteme. Bisher haben viele Versicherte außerdem noch nicht die neueste Generation der elektronischen Gesundheitskarte mit NFC-Schnittstelle und dazugehöriger PIN.