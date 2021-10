Benötigen Apotheken mehr als eine SMC-B-Karte?

Abgesehen von diesem Katastrophenszenario stellen sich manche Apothekeninhaberinnen und -inhaber aktuell die Frage, ob sie nicht ohnehin mehrere SMC-B-Karten mit unterschiedlichen Telematik-IDs gleichzeitig benötigen. Konkret geht es dabei um Betriebe, die sich neben ihrer Offizintätigkeit auch in der Sterilherstellung, der Heimversorgung oder dem Versandhandel betätigen. Wenn auf Grundlage der Betriebserlaubnis die Apotheke nur eine Telematik-ID zugewiesen bekommt, dann würden alle E-Rezepte in nur ein „Postfach“ gesendet werden können, unabhängig davon, ob es sich um Bestellungen handelt, die von Kundinnen und Kunden persönlich abgeholt werden, die per Botendienst ausgeliefert werden müssen, die zu einer größeren Heimbelieferung gehören, die direkt in die Herstellungsabteilung der Apotheke gegeben werden müssen oder auf Grundlage einer Versandhandelserlaubnis per Paketdienst verschickt werden sollen.

Die jeweilige Apotheke müsste die ankommenden E-Rezepte somit zunächst sichten und prüfen, in welche Organisationsbereiche die jeweiligen Verordnungen gehören, um sie dann intern zu verteilen. Viel einfacher wäre es, so die Meinung der betroffenen Inhaberinnen und Inhaber, wenn es die Möglichkeit gebe, mehrere SMC-B-Karten mit verschiedenen Telematik-IDs über die Apothekerkammern beantragen zu können. Die Telematik-IDs könnten dann den „Abteilungen“ innerhalb der Apotheke zugeordnet werden.