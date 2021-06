Das E-Rezept kommt mit kleinen Schritten

„Auf Herz und Nieren“ werden die Verantwortlichen in Kürze alle Verordnungs- und Einlöseprozesse rund um das E-Rezept in der Praxis überprüfen. Der für den 1. Juli angekündigte Start in der Fokusregion Berlin-Brandenburg verschiebt sich auf den 2. Juli, wie der zunächst einzige beteiligte Apotheker, Konstantin Lamboy, Inhaber der Feurig Apotheke in Berlin-Schöneberg, gegenüber DAZ.online erklärte. Er und ein im selben Haus ansässiger Allgemeinarzt machen den Anfang. Lamboy war schon beim E-Rezept-Modellprojekt im Rahmen der Zukunftsregion Digitale Gesundheit (ZDG) dabei. Dass es in diesem ersten, vom Bundesgesundheitsministerium geförderten Projekt, bei ihm gut lief, ist wohl auch der Grund, warum er nun der Erste im von der Gematik und ebenfalls der ZDG begleiteten Projekt ist. Lamboys Warenwirtschaftsanbieter Pharmatechnik ist tatsächlich „E-Rezept-­ready“. Anders sieht es bei den meisten Praxissoftwareanbietern aus. Viele große Vertreter haben laut Auskunft der Projektverantwortlichen signalisiert, erst ab Oktober bereit zu sein.