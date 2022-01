Shop Apotheke Europe will Standort bei Mailand errichten

Aktuell sucht der Onlinehändler unter Leitung von Massimiliano Grigolini, Director, Country Management Italy & Switzerland, in Italien Mitarbeiter für Büro- und Lagerpositionen. Wörtlich sagt Grigolini: „Wir planen, unser Produktangebot über bestehende und neue Lieferanten schrittweise zu verdreifachen, neue Spediteure und Dienstleistungen hinzuzufügen und italienischen KundInnen eine Lieferung am selben Tag anzubieten. Und das ist erst der Anfang! Unser neuer Standort in Mailand ist nicht das Ziel, sondern der Beginn unserer italienischen Reise.“

Nähere Angaben zum Investitionsvolumen und Sortiment wird das Unternehmen einem Sprecher zufolge zu einem späteren Zeitpunkt machen.

Neben dem Hauptsitz im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum betreibt Shop Apotheke Europe Standorte in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Lille, Eindhoven und Tongeren.