2,5 Mal so viele Pakete am Tag: Shop Apotheke steigert Logistik-Kapazität

Besonders weit gekommen ist der niederländische Versender Shop Apotheke beim Umzug seiner Firmenzentrale und seines Logistikzentrums nicht: Der neue Standort in Sevenum ist nur etwa 13 km vom bisherigen in Venlo entfernt. Der Umzug sei vor wenigen Tagen vollzogen worden, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns vom gestrigen Donnerstag.

Der Neubau mit einer Nutzfläche von 40.000 Quadratmetern trage dem stetig wachsenden Auftragsvolumen Rechnung, erklärt der Versandhändler. Im Vergleich zum vorherigen Standort in Venlo habe man die Kapazität der Logistik dadurch mehr als verdoppelt. Zudem ermögliche ein höherer Automatisierungsgrad effizientere Prozessabläufe, wodurch die Bearbeitung und der Versand von mehr als 100.000 Paketen pro Tag (alter Standort: ca. 39.000 Pakete) beziehungsweise mehr als 35 Millionen Paketen pro Jahr an die Kundi:nnen in den derzeit sieben kontinentaleuropäischen Absatzmärkten durchgeführt werden könne.