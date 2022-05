Zum Gesamtbild gehört aber auch, dass das jetzt präsentierte Quartalsergebnis von Shop Apotheke Europe ernüchternd ausfällt. Das bereinigte EBITDA, also der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, betrug in der Berichtszeit -4,3 Millionen Euro gegenüber positiven 5,7 Millionen Euro in der Vorjahreszeit. Der Nettoverlust summierte sich gar auf -22,9 Millionen Euro nach -5,8 Millionen Euro in der Vorjahresperiode. Einer der Gründe für den hohen Verlust liegt laut Shop Apotheke in gestiegenen Vertriebskosten in Höhe von 76 (Vorjahresquartal: 59) Millionen Euro. Dies sei auf verstärkte Marketingaktivitäten gegenüber dem Vorjahresquartal zurückzuführen, das vom Lockdown geprägt gewesen war.