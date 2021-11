Versandhändler bearbeitet erste E-Rezepte

Nach der aktuell laufenden Testphase in Berlin-Brandenburg und einer bundesweiten Einführungsphase im Dezember 2021 soll das E-Rezept ab 1. Januar 2022 für alle Verordnungen von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln für gesetzlich Versicherte in Deutschland verpflichtend sein. Dass zu diesem Stichtag tatsächlich ein umfassender Switch vom Papier- aufs E-Rezept stattfindet, ist allerdings nicht anzunehmen – der Übergang wird eher fließend sein.

Doch Shop Apotheke setzt – wie andere Arzneimittelversender auch – hohe Erwartungen in das E-Rezept. Das Unternehmen rechnet damit, dass es sich nach einer Einführungsphase zügig in Deutschland etablieren wird: „Wir erwarten eine schnelle Akzeptanz des E-Rezepts bei unseren Kund:innen. Digitale Dienstleistungen gehören heute zur Lebenswirklichkeit in allen Altersgruppen“, wird Chief Commercial Officer und Firmen-Mitgründer Stephan Weber in der Unternehmensmitteilung zitiert.