Auf den ersten Blick sieht die Bilanz 2021 des niederländischen Arzneimittel-Versenders Shop Apotheke Europe vielversprechend aus: Die Zahl der aktiven Kunden stieg um 1,6 Millionen auf fast 8 Millionen, der Umsatz legte gegenüber dem Vorjahr um 9,5 Prozent auf 1,06 Milliarden Euro zu. Außerdem registrierte der Versandhändler starke Marktanteilsgewinne bei nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland sowie in anderen großen Märkten und nahm im Dezember einen eigenen digitalen Marktplatz in Betrieb.