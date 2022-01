Trotz Einbruch bei Rx: Shop Apotheke knackt Umsatzschwelle von 1 Milliarde Euro

Die negative Entwicklung bei Rx ist für das Management besonders schmerzlich, da auf diesem Bereich die großen Wachstumsfantasien liegen. Vor allem die vor wenigen Wochen auf vorerst unbestimmte Zeit verschobene Einführung des E-Rezeptes soll diesen Geschäftsbereich nach den Plänen von Shop Apotheke in Zukunft kräftig ankurbeln.

Ein ähnliches Bild wie im Gesamtjahr 2021 zeigte sich auch im vierten Quartal des abgelaufenen Jahres. In den letzten drei Monaten legte der Umsatz gegenüber der Vorjahreszeit um 21 Prozent auf 287,8 Millionen Euro zu. Gegenüber dem starken vierten Quartal des Vorjahres (2020) bedeutete dies ein zusätzliches Plus von 8,7 Prozent. Allerdings stand auch in den letzten drei Monaten 2021 einem schwachen Wachstum in der DACH-Region ein kräftiges Plus von 44,1 Prozent im Segment International gegenüber.