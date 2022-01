„Übertarifliche Bezahlung? Es geht nicht mehr anders“ (Podcast)

Der Mangel an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lässt so manche Apothekerin, so manchen Apotheker zu neuen Maßnahmen greifen, um Personal zu finden. Apothekerin Dr. Helma Gröschel, Inhaberin der Alten Apotheke Herxheim und dreier weiterer Apotheken, versucht es auch über Facebook und mit besonderen Anreizen. Sie postete: „Wir in der Alten Apotheke wollen die Nachwuchsarbeit endlich ernst nehmen! Ich möchte jungen Menschen, die sich für den Beruf des/der PTA (Pharmazeutisch-technische AssistentIn) interessieren, die Schule finanzieren, als Gegenleistung erwarte ich dann ein paar Jahre Mitarbeit in der Apotheke... gerne bei mir in der Alten Apotheke melden.“