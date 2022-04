Ausgezeichnet – eine Apothekerin mit Profil

Sie wurde mit dem Preis „Women and Work – Frauen mit Profil“ als „vorbildhafte Unternehmerin“ ausgezeichnet: Apothekerin Meike Roßberg, Inhaberin der Hahnerberg-Apotheke in Wuppertal. Vergeben wird der Preis vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf bergisches Städtedreieck, gefördert durch das Land Nordrhein-Westfalen. In meinem Podcast fragte ich Frau Roßberg, was sie für ihr Team und die Region tut. Und ich wollte wissen, was man von ihr lernen kann.