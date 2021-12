Apotheken-Leistungen auf Youtube: „einfach unverzichtbar“

In meinem Podcast-Gespräch geht Apothekerin Spindler näher darauf ein, welche Aufgaben sie in der Substitutionstherapie hat und wie sie die Patientinnen und Patienten betreut. Ich fragte aber auch nach dem Making of des Videos: Wie war es, als das Video-Team in der Apotheke drehte? Und würde sie auch ihren Kolleginnen und Kollegen empfehlen, bei der Kampagne mitzumachen? Hören Sie mal rein in den Podcast.