Gehaltstarif versus Realität: Wie groß ist die Diskrepanz?

Bereits vor einer Weile hat die ehemalige Vorsitzende der TGL Nordrhein, Heidrun Hoch, sich dafür ausgesprochen, den Gehaltstarifvertrag der Realität anzupassen. Schließlich zahlten mittlerweile ohnehin die meisten Apotheken über Tarif. Sie schlägt daher vor, die tarifliche Tabelle an die tatsächlich gezahlten Löhne schrittweise anzunähern. Hoch hofft auf eine gewisse Außenwirkung. Schließlich wisse außerhalb der Branche keiner, dass in der Regel mehr bezahlt wird. Sie verspricht sich also davon, dass man sich ein bisschen „ehrlicher“ macht, dass sich Absolvent:innen und auch Schüler:innen bei der Berufswahl nicht von vermeintlich niedrigen Gehältern in der Apotheke abschrecken lassen. Doch stimmt das? Gibt der Rahmentarifvertrag so ein unrealistisches Bild über die Gehälter der Angestellten in den öffentlichen Apotheken? Apothekerin Helma Gröschel, die noch bis Mitte des vergangenen Jahres Vorsitzende des Verbands „Freie Apothekerschaft“ war, bejaht dies. Es gehe schon heute in vielen Apotheken ohne eine übertarifliche Bezahlung wohl nicht mehr, erklärt sie.