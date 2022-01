Handball soll ihreapotheken.de bekannter machen

Das IhreApotheken.de-Logo ist neben Banden- und Displaywerbung auch auf dem Hallenboden angebracht. So soll die Marke IhreApotheken.de für die Zuschauer bundesweit bekannt und erlebbar werden, heißt es. Handball stehe für Emotionalität, Bodenständigkeit und Fannähe. Die Spielerinnen und Spieler seien nahe an der Lebenswelt der Zuschauer, was sie zu glaubwürdigen und authentischen Botschaftern von IhreApotheken.de und damit für die Leistungsfähigkeit der teilnehmenden stationären Apotheken mache, schreibt der Zukunftspakt in seiner Mitteilung.

„Der deutsche Handball hat insbesondere nach den großartigen Erfolgen 2007 und 2016 einen riesigen Aufmerksamkeitsschub erfahren. Wir freuen uns daher sehr, dass IhreApotheken.de nun offizieller Partner des DHB ist“, so Noweda-Chef Michael Kuck. „Die Partnerschaft ist der erste Schritt, IhreApotheken.de als starke Marke zu positionieren und bundesweit noch bekannter zu machen.“