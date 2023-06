Laut einer Pressemitteilung von Noweda trägt die Aufnahme von Pharma Privat zur „Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur von IhreApotheken.de und damit zur Stärkung stationärer Apotheken nicht zuletzt auf digitaler Ebene bei“. Zudem soll neben dieser Beteiligung auch die technische Zusammenarbeit mit der Pharma-Privat-Tochter A-plus begründet werden. Durch die dadurch entstehenden Synergien, beispielsweise im Bereich der Webseiten, werde die Bedienung für die teilnehmenden Apotheken vereinfacht.

Der Noweda-Sprecher weist gegenüber der DAZ darauf hin, dass IhreApotheken.de keinen zentralistischen Ansatz verfolge, bei dem es nur einen Zugang über die Webseite der Kooperation gebe. Vielmehr wolle man den Vor-Ort-Apotheken ermöglichen, in ihre bestehenden Webseiten die Funktionen von IhreApotheken.de einzubauen. IhreApotheken.de trete damit nicht oder kaum in Erscheinung, während die Marke der örtlichen Apotheke sichtbar bleibe. Auf Anfrage teilt der Sprecher außerdem mit, dass man für weitere Partner offen sei.

Beteiligungen seit Oktober 2021 möglich

Grundlage für die aktuelle Beteiligung ist laut Noweda die Umstellung von IhreApotheken.de auf die Rechtsform als Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) im Oktober 2021 gewesen. Damit sei eine Beteiligung weiterer Unternehmen an der Apothekenkooperation möglich geworden. Noweda betont, dass der Einfluss der Apothekerinnen und Apotheker durch die Mehrheitsbeteiligung der apothekereigenen Noweda-Genossenschaft unverändert erhalten bleibe.



Michael Kuck, Vorstandsvorsitzender der Noweda, bewertet die Beteiligung von Pharma Privat als einen „starken und nachhaltigen Schritt für die teilnehmenden Apotheken, um sich auch digital als starke Institution und Marke in ihrer Region und darüber hinaus zu positionieren“. Laut Hanns-Heinrich Kehr, Geschäftsführer von Pharma Privat, habe man sich bereits wenige Monate nach Start des Zukunftspakts Apotheke durch Noweda und Hubert Burda Media entschlossen, dem Bündnis beizutreten. „Wir freuen uns, unsere langjährige Kompetenz in der Digitalisierung der Apotheken in das Bündnis mit einzubringen“, sagt Kehr.

Pharma Privat betreibt mit Pharma Privat Wave eine eigene bundesweite Kooperation mit 1.750 Mitgliedsapotheken. Diese Kooperation soll nach einer Sprecherin von Pharma Privat ungeachtet der unternehmerischen Beteiligung an IhreApotheken.de erhalten bleiben.