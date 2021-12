Gesund.de nimmt Impfangebot auf

Die von Phoenix und Noventi ins Leben gerufene Initiative gesund.de trifft jedoch schon Vorkehrungen, um ihre Kunden, wenn es denn ernst wird, zu unterstützen. So können gesund.de-Apotheken zum Jahreswechsel über den Marktplatz auf Impf- und Testangebote hinweisen. Über individuelle Landingpages und QR-Codes kann die Apotheke das eigene Angebot gegenüber dem Endverbraucher bewerben. Das soll ohne besondere technische Voraussetzungen über das Cockpit des Marktplatzes verwaltet werden können.

Ein weiterer Bestandteil dieses Angebots soll die automatisierte Koordination von Kapazitäten und Terminen sein. Außerdem will gesund.de bei Dokumentation und Administration unterstützen: So werde beispielsweise der Anamnesebogen vom Patienten bereits vorab ausgefüllt und zur Impfung mitgebracht. Durch automatisierte Schnittstellen zu nachgelagerten Systemen werden bürokratische Aufgaben digital und zeitsparend für den Apotheker erledigt, verspricht gesund.de.

Gleichzeitig plant gesund.de, den neuen Service beim Endverbraucher zu bewerben. Der könne auf gesund.de einfach die passenden Angebote und Termine seiner Stammapotheke auswählen und direkt buchen, heißt es in der Mitteilung. Gebuchte Angebote werden mit Erinnerungsfunktionen in der App dargestellt. iPhone-Nutzer sollen vereinbarte Termine auch in die Wallet-App von Apple übertragen können.