CompuGroup Medical trifft auf Zukunftspakt

Damit die Patienten ihren Besuch in Arztpraxen und Apotheken online organisieren können, hat sich der Zukunftspakt Apotheke mit der CompuGroup Medical (CGM) einen neuen und wichtigen Kooperationspartner geangelt. Einerseits betreibt CGM mit CLICKDOC eine App, die es den Nutzern ermöglicht, online Praxen zu finden, Arzttermine zu vereinbaren sowie an Videosprechstunden teilzunehmen. Andererseits hält die Apothekergenossenschaft Noweda mit dem Onlineportals IhreApotheken.de (ia.de) eine Plattform mit 7.000 teilnehmenden Apotheken. IhreApotheken.de ist nach wie vor die erste und die größte Vorbestellplattform von Vor-Ort-Apotheken, die bundesweit flächendeckend funktioniert.

Darum geht es bei der Kooperation

Bei der beabsichtigten Kooperation soll es konkret darum gehen, die Bestellung von Arzneimitteln sowie das Einlösen von Rezepten über die CLICKDOC-App in der Wunschapotheke des Pateinten zu ermöglichen. Daraufhin kann die Bestellung in der Apotheke abgeholt werden oder – sofern die Apotheke einen Botendienst anbietet – auch meistens noch am gleichen Tag nach Hause gebracht werden. „Durch die angestrebte Zusammenarbeit schaffen wir eine breite digitale Präsenz der Apotheken, die nicht nur in deutlich vereinfachten Abläufen für die Apotheken resultiert, sondern auch den Kundenservice auf eine neue Ebene hebt“, sagt Dr. Ralph Körfgen, Geschäftsführender Direktor bei CGM. „Die Patientinnen und Patienten müssen in Zukunft weder Papiervordrucke von der Praxis in die Apotheke bringen noch ihre Daten mehrfach bei verschiedenen Diensten eingeben.“ Die sogenannte Patientenreise in der ambulanten Versorgung soll mit dem Angebot umfassend digitalisiert werden.

Noweda-Chef und Zukunftspakt-Initiator Dr. Michael Kuck erklärt dazu, dass die Kooperation durch den zusätzlichen Online-Vertriebskanal das Leistungsspektrum der Apotheken vor Ort als sehr wichtiger Teil der Gesundheitsversorgung erweitere. Dazu wolle man die bereits in ia.de etablierten Prozesse auf Kundenseite in CLICKDOC integrieren. Aus Sicht des Zukunftspakts ist dieser Schritt eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft, vorausgesetzt, das Bundesgesundheitsministerium wird per Rechtsverordnung die Anbindung an die Gematik-App vorsehen.