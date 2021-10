Warum sich Schwangere gegen Grippe impfen lassen sollen

In ihrer Praxis in Großpösna bei Leipzig werde seit Ende September gegen Grippe geimpft, berichtet Hösemann. Teils bekämen Schwangere gleichzeitig auch den Piks gegen COVID-19, wenn sie diesen nicht schon früher erhalten hatten. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Corona-Immunisierung mit mRNA-Vakzinen für noch ungeimpfte Schwangere seit Mitte September, während sich die Sächsische Impfkommission bereits im Mai für diesen Schritt ausgesprochen hatte.

In manch anderen Ländern wie Israel und den USA konnten sich Schwangere noch früher immunisieren lassen, während sich viele Ärzte in Deutschland ohne STIKO-Empfehlung dagegen gesträubt hatten, was auch haftungsrechtliche Gründe hatte. Trotz der mittlerweile breiten Erfahrung international: Unwissenheit und Fehlinformationen rund um die COVID-19-Impfung bekommt Hösemann in ihrer Arbeit häufig mit.