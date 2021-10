RKI: Zyklusstörungen nach COVID-19-Impfung sind vorübergehend

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat in der Öffentlichkeitsarbeit seit Beginn der Coronapandemie besonders viel zu tun. In einem FAQ stellt es die häufigsten Fragen und Antworten zu COVID-19 und Impfen zusammen. Eine Frage davon wurde in letzter Zeit medial besonders breit diskutiert: „Hat die COVID-19-Impfung einen Einfluss auf den weiblichen Zyklus?“ Die Antwort des RKI dazu ist eindeutig, ja es gibt Beobachtungen von Zyklusstörungen im Zusammenhang mit COVID-19-Impfungen, diese sind aber vorübergehend und nicht mit Unfruchtbarkeit verbunden!