Payback-Punkte sollen Kunden in die Apotheke vor Ort zurücklocken

Wer über den Web-Marktplatz gesund.de rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsprodukte bestellt, kann ab dem heutigen Montag Payback-Punkte sammeln. Die exklusive Anbindung soll allen Apotheken, die an gesund.de teilnehmen, als Inklusivleistung angeboten werden – ohne zusätzliche Technik oder gesonderten Vertragsabschluss. Die von Phoenix und Noventi ins Leben gerufene Initiative erhofft sich unter anderem auch, dass die Punkte in Kombination mit der Convenience, die die Plattform bieten soll, sammelaffine Kund:innen und deren Umsätze von den Versendern zurück in die Apotheken vor Ort locken.