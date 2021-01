Gesundheitsplattform „gesund.de“ startet im zweiten Quartal

Als Geschäftsführer der Gesundheitsplattform zeichnen Maximilian Achenbach und Sven Simons verantwortlich. Simons ist Apotheker und bei Noventi für den Bereichsvorstand Kunden und Innovationen zuständig; Achenbach leitet das kommerzielle Digitalgeschäft der Phoenix Gruppe und gilt als erfahren in den Bereichen Commerce und digitale Geschäftsmodelle. Gemeinsam verantworten sie den Launch der neuen Plattform und die weitere Umsetzung. Zusätzliche Gesellschafter sollen dem Joint Venture zeitnah beitreten. Dieses Vorgehen erlaube allen Partnern, sich mit ihren Stärken in Bereichen wie Warenwirtschaft, Logistik, Marketing etc. bei der entstehenden Plattform bestmöglich einzubringen, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung der Partner.