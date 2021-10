„Gesund.de“ an ADG angebunden, Noventi und Pharmatechnik folgen

Auch die anderen Noventi-Systeme Infopharm, jump und Pharmasoft sollen demnach zeitnah integriert werden, ebenso Aposoft. Zudem befinde man sich bereits in Gesprächen mit weiteren Anbietern, um eine möglichst breite Marktabdeckung zu erreichen, heißt es weiter. Weitere führende Anbieter sollen noch im vierten Quartal dieses Jahres angeschlossen werden. Einer Sprecherin zufolge wird mit CGM Lauer bereits an einem Umsetzungsfahrplan gearbeitet. Das Ziel bis Jahresende, allen Apotheken in Deutschland eine Integration und reibungslose Prozesse anbieten zu können, erreiche man damit, so „gesund.de“. Alternativ zur Warenwirtschaftsintegration können Apotheken ihre individuellen Preise auch im „gesund.de“-Cockpit pflegen und als csv-Datei hochladen, um so „gesund.de“ aktiv zu nutzen.