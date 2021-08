Gesund.de hat bislang vor allem bei den Apotheken die Werbetrommel gerührt. So wurde gleich, nachdem die Gründung der Plattform durch Phoenix und Noventi bekannt wurde, den Nutzer:innen von „Call my Apo“ und „Deine Apotheke“, den Apps von Phoenix und Noventi, die Migration angeboten. Kurz darauf wurde das Angebot dann auf alle Apotheken erweitert, mit Sonderkonditionen beispielsweise für Linda-Apotheken.

Nun nimmt gesund.de offenbar die Endkund:innen ins Visier – mithilfe der Apotheken vor Ort. So heißt es in einer Mitteilung vom heutigen Mittwoch, dass die Apotheken für den Erfolg von gesund.de eine entscheidende Rolle spielten, weil sie täglich die relevante Zielgruppe erreichten und das Vertrauen der Kund:innen genössen. Die Empfehlungen und die Sichtbarkeit vor Ort in den Offizinen seien deshalb von herausragender Bedeutung.

Um diese Sichtbarkeit zu gewährleisten, stellt gesund.de den angeschlossenen Apotheken ein „Welcome-Kit“ zur Verfügung. „Mit dem Welcome-Kit möchten wir die Apotheken in die Lage versetzen, das von Beginn an zu leben und umzusetzen“, sagt Sven Simons, einer der drei Geschäftsführer von gesund.de. Die zentrale Gesundheitsplattform werde nur dann als großer Mehrwert und Erweiterung der stationären Services erkannt – und damit als starkes Argument für die Vor-Ort-Apotheke –, wenn der Endverbraucher auch wahrnehme, dass seine Apotheke diesen anbiete. „Die Möglichkeiten zur Platzierung in der Offizin werden wir deshalb immer weiter ausbauen und dabei auch individuelle Werbemittel für die Apotheken zugänglich machen“, ergänzt Simons.