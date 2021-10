Welche Daten bekommt Payback aus den Apotheken?

Mehr als 30 Millionen Menschen in Deutschland nutzen Payback. Das heißt, sie sammeln bei den verschiedenen Partnern Punkte – in der Regel einen pro umgesetztem Euro. Diese Punkte können sie dann gegen Prämien oder Bargeld einlösen, es gibt aber auch Karten mit Zahlungsfunktion, mit denen Punkte direkt beim Bezahlen eingelöst werden. Ein Punkt hat einen Gegenwert von einem Cent. Verbraucherschützer finden das in der Regel zu wenig. So schreibt beispielsweise die Verbraucherschutzzentrale in einem Beitrag vom Beginn dieses Jahres: „Rabatt- oder Bonuskarten bringen Verbrauchern oft nur magere Preisnachlässe. Den eigentlichen Nutzen ziehen die Unternehmen, denn die versprechen sich vor allem Kundendaten, die bares Geld wert sind.“