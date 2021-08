50 Payback-Punkte sollten Patient:innen als „Zuckerl“ erhalten, wenn sie über „Deine Apotheke“, die App des Großhändlers Phoenix, Produkte aus der Apotheke vorbestellten, auch für verschreibungspflichtige Arzneimittel. Bei Phoenix hielt man dies für zulässig, weil die Punkte allein für die Nutzung der App gegeben würden und nicht für den Bezug verschreibungspflichtiger Arzneimittel – und das auch noch außerhalb der Apotheke. Die Wettbewerbszentrale hingegen sah hier einen Verstoß gegen heilmittelwerberechtliche Vorschriften. Denn laut § 7 Heilmittelwerbegesetz (HWG) ist es grundsätzlich unzulässig, im Rahmen des Absatzes von Heilmitteln Zuwendungen oder sonstige Werbegaben anzubieten, anzukündigen oder zu gewähren.

Das Landgericht Mannheim, das sich mit der Frage befasste, folgte der Auffassung der Wettbewerbszentrale. Es sah einen Verstoß gegen § 7 HWG in Verbindung mit den Preisvorschriften des Arzneimittelgesetzes (LG Mannheim, Urteil vom 15. April 2021, Az.: 25 O 37/20). Damit § 7 HWG zur Anwendung kommt, darf es sich nicht nur um unternehmensbezogene Imagewerbung handeln, sondern es muss bei dem beworbenen Bonus einen Produktbezug geben. Den sah das Gericht als gegeben an. Es vertrat die Auffassung, dass es bei der Vergünstigung in Form der Payback-Punkte eben nicht um eine reine Imagewerbung gehe. Sie schaffe vielmehr einen Anreiz mit dem Ziel, die Abgabe von Arzneimitteln, auch von rezeptpflichtigen, zu fördern.