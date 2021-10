Auch echte Skonti haben ihre Grenzen

Eine Frage ließ allerdings sowohl der BGH als auch der Gesetzgeber offen: Wie steht es in diesem Zusammenhang mit „echten“ Skonti, also Preisnachlässen, die für eine vorfristige oder fristgerechte Zahlung gewährt werden? Sind sie „on top“ möglich, weil ihnen möglicherweise eine Gegenleistung der Apotheke gegenübersteht? Genau diese Frage hatte die Wettbewerbszentrale schon in ihrem Verfahren gegen AEP klären wollen – aber die Karlsruher Richter:innen kamen gar nicht bis zu diesem Punkt. Und auch die jetzige Formulierung in der Arzneimittelpreisverordnung hilft nicht weiter. Die Fronten blieben nach Inkrafttreten des TSVG verhärtet: Die einen sehen sich durch die Verordnungsänderung und die Rechtsprechung in ihrer Meinung bestätigt, dass Skonti ohne Einschränkungen möglich sind. Die anderen – insbesondere der Großhandelsverband Phagro – sind überzeugt, dass die Summe aus Rabatten und Skonti den Rahmen des prozentualen Zuschlags nicht überschreiten darf.

Und so hat die Wettbewerbszentrale – nach erfolgloser Abmahnung – erneut Klage erhoben, um eine rechtliche Klarstellung zu erreichen. Vor Gericht gezogen ist sie diesmal gegen einen Parallel- und Reimporteur, der importierte Arzneimittel in Deutschland im Wege des Direktvertriebs in die Apotheken bringt. In einem solchen Modell muss das Unternehmen sowohl den fixen ApU sicherstellen als auch die Vorgaben für die Großhandelspreisspannen einhalten. In seiner Preisliste für die Apotheken bot der Importeur das Diabetes-Präparat Abasaglar (5 x 3 ml, ApU: 46,50 Euro, Apothekeneinkaufspreis: 48,66 Euro) mit einem Rabatt von 3,04 Prozent (47,20 Euro) sowie einem Skonto von 3 Prozent (45,78 Euro) an.

Die Wettbewerbszentrale sah hierin einen Verstoß gegen § 2 Abs. 1 Satz 1 AMPreisV und damit einen wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch begründet.