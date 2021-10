Engpass bei Grippe-Impfstoffen in Arztpraxen – Politik mischt sich ein

Am gestrigen Montag meldete nun die Nachrichteagentur dpa, dass die SPD-Fraktion über eine Kleine Anfrage im Landtag erfahren will, welche Erkenntnisse die Landesregierung in NRW zu dem Thema hat. Die SPD-Abgeordnete Susana dos Santos Herrmann bezieht sich in ihrer Anfrage auf Fälle in Köln. Die Politikerin teilte mit, dass sie selbst von mehreren Abweisungen in Arztpraxen gehört habe: „Menschen, die sich gegen Grippe impfen lassen wollten, mussten unverrichteter Dinge umkehren.“

Dos Santos Herrmann will nun wissen, ob die Landesregierung Erkenntnisse hat, „wonach Hausarzt- und Kinderarztpraxen in NRW mit zu wenig Impfstoff für den Grippeschutz ausgestattet sind“ – und was der Grund dafür sein könnte. Die Kleine Anfrage liegt der dpa vor.