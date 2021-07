Durch das Hochwasser sind im Kammer- und Verbandsbezirk Nordrhein nach aktuellem Stand rund 50 öffentliche Apotheken zerstört oder so weit beeinträchtigt, dass sie tage- oder gar wochenlang nicht öffnen können. Das teilen AKNR und AVNR heute per Pressemitteilung mit. Stark betroffen sind demnach Apotheken in Erftstadt, Eschweiler, Euskirchen, Rheinbach, Schleiden, Stolberg, Swisttal und Velbert. Vereinzelt sind es auch Apotheken in Bad Münstereifel, Düren, Geilenkirchen, Hilden, Kall, Köln, Leverkusen, Moers, Nettersheim, Overath und Wuppertal.

Vor allem im Rhein-Erft-Kreis und der Eifel sei die Arzneimittelversorgung zwar „erschwert, aber gesichert“. Funktionstüchtige Apotheken übernähmen die Patientenversorgung jetzt zusätzlich, so Kammer und Verband. Die Lage habe auch Auswirkungen auf den Nacht- und Notdienst in den Krisengebieten. Es werde alles darangesetzt, die Aktualität des Notdienst-Plans (www.ak.nrw/nd) zu gewährleisten. Sicherheitshalber sollte in den betroffenen Regionen, soweit möglich, zunächst telefonisch die Dienstbereitschaft der jeweiligen Apotheke erfragt werden.

Die Apothekerkammer Rheinland-Pfalz hatte bereits gemeldet, dass in ihrem Kammerbezirk mindestens 21 Apotheken von der verheerenden Flutkatastrophe betroffen seien – zum Teil existenziell.